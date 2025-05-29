مع بدء البعض الصيام في الأيام التسع من ذي الحجة وتحديدا اليوم الثالث منه، فإن الدعاء مشروع ومستجاب في هذه الأيام، وذلك لجمع اليوم الثالث من ذي الحجة بين الصيام، إلى جانب كونه من الأيام العشر، واليوم الثالث من ذي الحجة هو يوم مشهود، كما أن لليوم الثالث من ذي الحجة العديد من الفضائل، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم.

حكم صيام الأيام التسعة الأول من ذي الحجة

قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلت بما ورد في "سنن أبي داود" من حديث إحدى زوجاته رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس من كل اسبوع".

كما رُوي عن السيدة حفصة رضي الله عنها أنها قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء، وصيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر"، وهو ما رواه كل من أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

مِن آداب إجابة الدعاء:

عن فَضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه، قال: سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلاته لم يمجِّدِ الله تعالى، ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عَجِلَ هذا))، ثم دعاه فقال له: - أو لغيره -: ((إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيدِ ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعدُ بما شاء))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1314).

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: المسألة: أن ترفعَ يديك حذو مَنكِبيك، أو نحوهما، والاستغفار: أن تشير بأصبعٍ واحدةٍ، والابتهال: أن تمُدَّ يديك جميعًا؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1321).

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستحبُّ الجوامعَ من الدعاء، ويدَع ما سوى ذلك))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1315).

أدعية نبوية جامعة

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيعُ، وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البِطانة)؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث 1368).

(أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 441).

(اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حُزني، وذهاب همي)؛ (حديث صحيح) (صحيح الكلم الطيب للألباني صـ 49).

(اللهم رحمتَك أرجو؛ فلا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ، وأصلِحْ لي شأني كله، لا إله إلا أنت)؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 4246).

(اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك مِن النار)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 710).

(اللهم إني أسألك يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 869).

(اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفتُ وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1336).

(اللهم أعنِّي على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1347).

(اللهم إني أعوذ بك مِن علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يُسمَع)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1369).

(اللهم إني أعوذ بك من صلاةٍ لا تنفع)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1370).

(اللهم إني أعوذ بك مِن شر سمعي، ومِن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مَنيِّي "أي ذكَري")؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1372).

(اللهم إني أعوذ بك مِن الهَدْم، وأعوذ بك مِن التردِّي، وأعوذ بك مِن الغرق، والحرق، والهَرَم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموتَ في سبيلك مدبِرًا، وأعوذ بك أن أموتَ لديغًا)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1373).

(ربِّ، أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدِني، ويسِّر لي الهدى، وانصرني على مَن بغى علي)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني حديث 1337).

(ربِّ، اجعَلْني لك شكَّارًا، لك ذكَّارًا، لك رهَّابًا، لك مِطواعًا، لك مُخبِتًا، إليك أوَّاهًا منيبًا)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني حديث 1337).

(ربِّ، تقبَّل توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حجتي، وسدِّد لساني، واهدِ قلبي، واسلُلْ سَخِيمة "حِقد" صدري)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني حديث 1337).

(اللهم إني أعوذ بك من البَرَص، والجنون، والجُذَام، ومن سيِّئ الأسقام)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث: 1375).

(ربِّ، اغفِرْ لي، وتب عليَّ؛ إنك أنت التواب الرحيم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني حديث: 1342).

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

(أعوذ بالله السميع العليم مِن الشيطان الرجيم؛ مِن هَمْزه "الجنون"، ونَفْخه "الكِبْر"، ونَفْثه "الشِّعر")؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 701).

(الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الغنيُّ ونحن الفقراء، أنزِلْ علينا الغيثَ، واجعل ما أنزلتَ لنا قوةً وبلاغًا إلى حينٍ)؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1173).

(اللهم إني أعوذ بك مِن فتنة النار، وعذاب النار، ومِن شر الغنى والفقر)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1365).

(أستغفِر اللهَ الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّومَ، وأتوب إليه)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1343).

(اللهم إنا نجعلك في نحورِهم، ونعوذ بك مِن شرورهم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1360).

(اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلَّة، والذلَّة، وأعوذ بك مِن أن أُظلَم، أو أَظلِم)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود - للألباني - حديث: 1366).

(اللهم أعوذ بك أن أضِلَّ أو أضَلَّ، أو أزِلَّ أو أزَلَّ، أو أَظلِم أو أُظلَم، أو أجهَل أو يُجهَل عليَّ)؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 4248).

(يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دِينك)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي - للألباني - حديث: 2792).

(اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت)؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 411).

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