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محافظات

إزالة 58 حالة بناء مخالفا في قنا

إزالة 58 حالة بناء
إزالة 58 حالة بناء مخالف في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة موسعة بقرية أولاد عمرو، وذلك في إطار أعمال الموجة 26 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بعضوية محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 58 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت فدانًا ونصف، تمثلت في مبانٍ وأسوار أُقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية.

ومن جانبه أكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء، والتعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لانتشار المخالفات.

أراضي الدولة ومقدراتها بقنا

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من التعديات.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في تطبيق القانون، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار من الحسم والالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها، وتأكيدًا على مضي الدولة قدمًا في فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب في أراضيه، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.
 

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