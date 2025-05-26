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رياضة

لويس إنريكي: باريس سان جيرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، رغبة فريقه في صناعة التاريخ، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025، عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي، السبت المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

إنريكي يكشف مراحل تطور باريس سان جيرمان 

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قال إنريكي: "بعد استقرار أدائنا واستعادة بريقنا الهجومي، حقق الفريق أرقامًا مميزة.. واصلنا التطور والنمو، ويجب أن نفخر بما أنجزناه.. لكن مهمتنا لم تنته، فهدفنا هو صناعة التاريخ.. حافظنا على أسلوب لعبنا واستعداداتنا، مع فهم عميق لكيفية التفوق على الخصم للفوز".

وأضاف: "إحصائياتنا تُظهر فريقًا تفوق على منافسيه في معظم المباريات.. صنع فرصًا أكثر، واستقبل أهدافًا أقل، لكنه افتقر أحيانًا للفاعلية في اللحظات الحاسمة".

ذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 

وعن ذكريات فوزه بدوري الأبطال 2015 مع برشلونة، قال: "أتذكر نهائي برلين ضد يوفنتوس (3-1).. فوزنا بالثلاثية كان إنجازًا عظيمًا للنادي والجهاز الفني.. بعد 10 سنوات، أجد نفسي أمام فرصة مماثلة.. أشعر الآن بمزيد من النضج كمدرب وشخص، وأنا راضٍ عن تطوري".

باريس سان جيرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة 

وتابع إنريكي: "هذا الفريق وجماهيره يستحقون لقب دوري الأبطال.. لا أعلم إن كان ذلك سيحدث في 31 مايو، لكني مقتنع بأن باريس سيفوز باللقب أكثر من مرة هذا العقد، حتى لو لم أكن المدرب.. أقول هذا بدافع الإيمان بالمشروع، وليس لمصلحة شخصية.. نطمح لأن نكون أول من يكتب هذا التاريخ، وهذا ما دفعنا منذ اليوم الأول في باريس".

وحول النهائي، قال المدرب الإسباني: "تسجيل هدف واحد يغير ديناميكية المباراة، إذ يدفع الفريق المتأخر للمخاطرة، مما يؤثر على استراتيجيتنا".

واستكمل: "النهائيات مفتوحة، وكلا الفريقين قادر على التسجيل.. شاهدنا ذلك في نصف نهائي إنتر وبرشلونة.. إنتر فريق متمرس، وصل للنهائي قبل عامين، بقيادة مدربه إنزاجي.. ويعرف كيفية التعامل مع هذه المباريات.. يتألقون في الاستحواذ ويجيدون الدفاع، وهم يستحقون التواجد في النهائي".

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