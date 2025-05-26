الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

الدكتور شريف فاروق ينعى اللواء علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق
وزير التموين الأسبق
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نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص.

وقال وزير التموين في بيان له: لقد كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والنزاهة والإخلاص، حيث ساهم خلال فترة توليه المسئولية في استقرار وتطوير منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وعمل بكل جد من أجل خدمة الوطن والمواطن.

ويتقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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