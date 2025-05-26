زراعة النواب تناقش مشكلات تأخر تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي للمشروعات العامة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تأخر إجراءات تخصيص أراضي الإصلاح الزراعى للمشروعات العامة.



حيث ناقشت اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تأخر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها فدان بزمام قرية المحمودية بمركز سمسطا محافظة بنى سويف لبناء مركز للشباب عليها، على الرغم من سداد ثمنها بالكامل.

سداد ثمن الأرض

وقد عقب الدكتور مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحا، تم سداد ثمن الأرض فقط بمساحة 4.200 م2 وقيمتها 1.134 مليون جنيه في 22/12/2022، ولم يتم سداد قيمة الـ 5% مقابل الانتفاع بمبلغ 33075 جنيه عن الفترة من 1/7/2019 حتى 3/2/2020.

وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الانتهاء من إجراءات التعاقد وتحرير عقد البيع في حال سداد مبلغ الـ5%.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت عبد القوى، بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تشغيل معهدين أزهريين تم بناؤهما بالجهود الذاتية للأهالى بقريتى كفر مشله، وقصر بغداد بمحافظة الغربية.

وقد عقب مدير عام البحوث الفنية بالأزهر موضحًا حاجة محافظة الغربية لتشغيل هذين المعهدين الأزهريين كخدمة لأهالى القريتين، فضلًا عن موافقة الأزهر الشريف على تشغيلهما.

وأعلن استعداد الأزهر لتشغيلهما بمجرد استلامهما من الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

وعقب الدكتور الإدارة المركزية لحماية الأراضى موضحًا ضرورة توجيه خطاب من المحافظ لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى (بالحاجة القصوى) لتشغيل المعهدين، مرفق به موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وذلك طبقًا لتوصيات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة إنهاء إجراءات موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضى على تشغيل المعهدين لدعم دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطى بين المواطنين.

إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى رشدى غيث، بشأن تباطؤ قطاع الإرشاد الزراعىفى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها (11) فدانًا داخل الحيز العمرانى لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لاستغلالها فى مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب.

وقد عقب سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية موضحًا عدم ممانعة المحافظة من المشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة مشروعات استثمارية محل طلب الإحاطة، طبقًا لما جاء ببروتوكول الشراكة المقترح بين المحافظة والوزارة على أن تتحمل الوزارة أو المستثمر رسوم مقابل تغيير الاستخدام للمساحة محل البروتوكول.

وأوضح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى عدم ممانعة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى من السير في إجراءات الشراكة في حالة موافقة محافظة الشرقية على أن تتحمل المحافظة تكاليف ترحيل خطوط الضغط العالى من الموقع ومقابل تغيير الاستخدام للمساحة.

وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها (11) فدانًا تابعة لقطاع الإرشاد الزراعى فى داخل الحيز العمرانى لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لاستغلالها فى مشروعات استثمارية.

محافظة القليوبية

وناقشت اللجنة طلب النائب مجدى سيف، بشأن الموافقة على تخصيص مساحة 12 قيراطًا و12 سهمًا بحوض أبو تراب رقم (30) ضمن القطعة رقم (367) بزمام شبلنجه قرية منية السباع بمركز بنها محافظة القليوبية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة تنفيذ الإجراءات لإقامة المدرسة نظرًا للاحتياج الشديد لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.