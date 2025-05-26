مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقي شخصان مصرعهما إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، المار بنطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخصين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي، وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

سمالوط شمال محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من ابانوب. ر. ع24 سنة، ومايكل. م. م16 سنة مقيمين بقرية قلوصنا التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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