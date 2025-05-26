الإثنين 26 مايو 2025
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اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام حركة التعاملات

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه مقابل الجنيه، ختام حركة التعاملات اليوم الإثنين 26 مايو 2025، وذلك بنحو 7 قروش، حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم

 يُعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر صرف الدولار 

 وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي:

الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

-  49.76 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
الدولار اليوم، فيتو 

الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.79 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في بنك قطر 

- 49.79جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 

- 49.75 جنيه للشراء.
- 49.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

- 49.79 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.79 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات 

 وسجل  سعر صرف الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

وتراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات، حيث انخفض الدولار 0.73 % مقابل الين إلى 143.88، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 % إلى 0.82 %.

 

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