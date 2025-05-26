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رياضة

كومان يعلن قائمة منتخب هولندا لتصفيات كأس العالم 2026

منتخب هولندا، فيتو
منتخب هولندا، فيتو

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن قائمة الطواحين استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت استبعاد الحارس بارت فيربروجن، بينما انضم كيل شيربن، حارس شتورم جراتس النمساوي، للمنتخب لأول مرة في مسيرته.

ويغيب فيربروجن بسبب معاناته من مشاكل بدنية، حسبما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إلى جانب مدافع آرسنال، جورين تيمبر، بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

 

منتخب هولندا يواجه فنلندا ومالطا 

وستبدأ الطواحين مشوارها في التصفيات بمواجهة مضيفتها فنلندا، في هلسنكي، في السابع من يونيو المقبل، قبل استضافة مالطا في جرونينجن، يوم 10 من نفس الشهر.

 

قائمة منتخب هولندا 

وجاءت قائمة هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد)، نيك أوليج (سبارتا روتردام)، كييل شيربن (ستورم جراتس).

الدفاع: ناثان آكي (مانشستر سيتي)، ستيفان دي فريج، دينزل دومفريس (إنتر ميلان)، جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)، لوتشاريل جيرترويدا (لايبزيج)، جوريل هاتو (أياكس أمستردام)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، يان بول فان هيكي (برايتون وهوف ألبيون).

الوسط: رايان جرافنبيرتش (ليفربول)، فرينكي دي يونج (برشلونة)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، نوا لانج (آيندهوفن)، تيجاني ريندرز (ميلان)، تشافي سيمونز (لايبزيج)، ماتس ويفر (برايتون آند هوف ألبيون).

الهجوم: ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، دونيل مالين (أستون فيلا)، فوت فيجورست (أياكس أمستردام).

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