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حوادث

إحالة أوراق شخصين للمفتى بتهمة قتل ابن عمهما بسبب 3 آلاف جنيه في قنا

محكمة, فيتو
محكمة, فيتو

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، ومحمد عبد الحميد، ومحمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال والحاجب جبريل محمد، بإحالة أوراق شخصين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل ابن عمهما في مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2024 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وبها طعنات آلة حادة سكين على كوبري الشهيد باسم  فكري مركز قوص.

وكشف رجال المباحث برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية لأمن قنا والعميد مصطفى بكري رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب أن مرتكب الواقعة شخصين أبناء عم المجني عليه قاما باستدراجه ليلًا إلى محور الشهيد باسم فكري وطعناه بآلة حادة سكين بسبب خلافات على مبلغ مالي 3 آلاف جنيه.

تم ضبط المتهمين وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا برقم 22274 لعام 2024 والتي قضت بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل نجل عمهما بطعنات آلة حادة سكين على كوبري الشهيد باسم فكري في قوص.

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