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اقتصاد

هيرميس: إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية»،

طلال العياط وماجد
طلال العياط وماجد العيوطي،فيتو

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة « إي اف چي للحلول التمويلية»، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، و المنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. وتعد هذه الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف چي للحلول التمويلية.

وتم إصدار السندات لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني(A-)  من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

 

إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر

 

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء. وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق، حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وهوما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح. كما أوضح العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.

 

 

ومن جانبه، أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم

كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام.

 

 وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.

 الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين

 

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي  (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

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