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صحة ومرأة

طبيب يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة

الإجهاد الحراري،
الإجهاد الحراري، فيتو

حذر الدكتور مصطفي محمدي استشاري الباطنة ومكافحة العدوى من التعرض المباشر للشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

الإجهاد الحراري 

وأشار استشاري الباطنة إلى أن التعرض للشمس يسبب الإصابة  بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. 

ونصح بتجنب الخروج وقت الذروة إلى جانب الإكثار من شرب الماء واستخدام " شمسية" او قبعة في حالة الاضطرار للخروج. 

تقليل المجهود البدني 

كما نصح بتقليل المجهود البدني، مشيرا الي أنه في حالة الشعور  بالدوخة أو الصداع او العرق الشديد يجب الجلوس في مكان بعيدا عن الشمس وتناول سوائل كثيرة. 

ونصحت وزارة الصحة بضرورة غلق النوافذ جيدًا في الأماكن وبيئة العمل خلال ساعات النهار لحجب أشعة الشمس.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة الاستعانة بالمبردات والمراوح في الموجة الحارة بجانب إعادة فتح النوافذ ليلا لتهوية الغرف.

نصائح للحماية  من ارتفاع درجة الحرارة 

تجنب الخروج في الشمس وقت الظهيرة

شرب الماء بكثرة

تجنب ارتداء الملابس ذات الألوان الداكنة وارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة

تغطية الرأس

الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار

الفئات الممنوعة من الخروج من المنزل 

وقالت وزارة الصحة إنه يوجد عدد من الفئات من الخروج من المنزل منهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر تأثرا بارتفاع درجة الحرارة.

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الصحة تحذر من أعراض الإجهاد الحراري

وأوضحت وزارة الصحة أن ارتفاع درجة الحرارة يعتبر من عوامل الخطورة التي تؤثر في كبار السن والأطفال، وتسبب الإجهاد الحراري وضربة الشمس والتي يمكن أن تؤدي للوفاة.

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