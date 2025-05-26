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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي أعضاء لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع أعضاء البرلمان الأوروبي، فيتو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع أعضاء لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبى برئاسة النائب "لورنت كاستيو" رئيس اللجنة، وذلك في إطار التواصل الدورى مع البرلمان الأوروبى.

 وأكد الوزير عبد العاطى على التطلع لمواصلة العمل المشترك مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما فيها البرلمان الأوروبي لدعم الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم ترفيعها للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مبرزا العلاقات السياسية والاقتصادية البناءة مع الاتحاد الأوروبى.

 وأشار وزير الخارجية إلى الدور الهام للبرلمان الأوروبى في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما فيها المكون الاقتصادي وتنفيذ الحزمة المالية، واستعرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة التطورات فى الإقليم والبحر الأحمر.

 وأطلع الوزير عبد العاطى الوفد الأوروبى على الجهود المصرية إزاء مختلف التحديات الإقليمية، حيث تناول محددات الموقف المصري من التطورات في غزة ولبنان وسوريا والسودان وليبيا، وتداعيات تلك الأزمات على أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على ترابط أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالأمن الأوروبى. 

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بدر عبد العاطي البرلمان الأوروبي غزة ولبنان وسوريا والسودان وليبيا

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