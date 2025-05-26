جماهير ليفربول في محطات القطار استعدادا لمسيرة الاحتفال بالدوري (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تستعد جماهير ليفربول لمسيرة داخل المدينة احتفالا بالفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، كأس الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، عقب انتهاء مباراة كريستال بالاس في البريميرليج.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لتجمع المئات من جماهير ليفربول بمحطة بريمنجهام بلندن، استعدادا للانتقال لمدينة ليفربول احتفالا بالفوز بالدوري الإنجليزي.

Hundreds of Liverpool fans in Birmingham waiting for what the staff say will be a massively overcrowded train and some of them singing at train station staff that they're getting sacked in the morning #LiverpoolFC #Liverpoolchampions #liverpoolparade pic.twitter.com/nYzMkCUQJf — Ray Mundo Futbol (@RayMundoFutbol) May 26, 2025

In Birmingham New St station with thousands of Liverpool fans waiting for trains to Liverpool. Absolute chaos 😡😞😳 pic.twitter.com/IHVI7Op619 — David Okoro (@davidokoro1) May 26, 2025

وتسلم ليفربول بعد صافرة نهاية مباراة أمس كأس الدوري الإنجليزي الذي حسمه في الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

كما تسلم محمد صلاح جائزتي هداف وصانع ألعاب الموسم الحالي من الدوري، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 آخرين.

تعادل فريق ليفربول ، مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب أنفيلد، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس بالدقيقة 9، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة 85.

أرقام قياسية لمحمد صلاح

وواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سيطر على الجوائز الفردية الكبرى لموسم 2024-2025، مساهمًا بشكل مباشر في تتويج نادي ليفربول بلقب البريميرليج للمرة العشرين في تاريخه، في موسم استثنائي كتب خلاله صلاح فصلًا جديدًا من الإنجازات التاريخية.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته، بعد تسجيله 29 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل (23 هدفًا).

كما حصد أيضًا جائزة أفضل صانع أهداف في البريميرليج بعد تقديمه 18 تمريرة حاسمة، ليضيف إنجازًا جديدًا لسجله الحافل.



6 أرقام قياسية للملك المصري

1- أفضل لاعب في الموسم: وبحسب تقارير صحفية، فإن محمد صلاح اختير أفضل لاعب في موسم 2024-2025، ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالجوائز الثلاث الكبرى (أفضل لاعب، هداف، صانع ألعاب) في موسم واحد.

2- بلغ مجموع مساهمات صلاح التهديفية هذا الموسم 47 مساهمة (29 هدفًا + 18 تمريرة)، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في موسم واحد بالدوري الممتاز، والذي يملكه كل من: آندي كول (1993-1994).. آلان شيرار (1994-1995).

3- اقترب النجم المصري من تحطيم الرقم القياسي لأكثر من صنع أهدافًا في موسم واحد (20 تمريرة)، والمسجل باسم تييري هنري (2002-2003) وكيفن دي بروين (2019-2020).

4- بتسجيله 29 هدفًا، توج صلاح بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة، معادلًا رقم الأسطورة تييري هنري كأكثر لاعب تحقيقًا للجائزة في تاريخ الدوري الممتاز.

5- واصل صلاح كتابة التاريخ في ملعب "أنفيلد"، بعد أن سجل أو صنع 147 هدفًا في 146 مباراة لعبها على هذا الملعب بالدوري، ليؤكد هيمنته المطلقة في معقل ليفربول.

6- سجل 152 هدفًا من دون ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي، متساويًا مع تييري هنري، في رقم يعكس قوته التهديفية النقية.

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