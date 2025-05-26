وزير الطيران المدني: تطوير منظومة الملاحة الجوية أولوية وطنية

تفقد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، مقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إحدى الركائز الأساسية في منظومة النقل الجوي المصري.

تطوير منظومة الملاحة الجوية أولوية وطنية

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة سير العمل في مختلف أنشطة وقطاعات الطيران المدني، للوقوف على الجهود المبذولة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات.

إدارة الحركة الجوية على المستويين المحلي والإقليمي

وكان في استقباله، الكابتن إيهاب محيي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات قطاع الملاحة الجوية والمراقبة الجوية، حيث شملت الزيارة تفقد مركز القاهرة للملاحة الجوية (CANC)، الذي يُعد من المراكز المحورية في إدارة الحركة الجوية على المستويين المحلي والإقليمي.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران المدنى أقسام المركز المختلفة واطّلع على آليات العمل الحديثة والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، كما عقد الحفنى اجتماعًا موسعًا بمقر المبنى الإداري مع قيادات الشركة، استمع خلاله إلى شرح مفصل يوضح الجدول الزمني الموضوع لمشروعات التطوير المخطط تنفيذها في قطاع الملاحة الجوية خلال الفترة القادمة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية، والخطط المستقبلية التي تستهدف تحديث وتطوير منظومة الملاحة الجوية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يواكب التغيرات العالمية المتلاحقة التي يشهدها هذا المجال،، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذه الرؤية الطموحة التي تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تقديم خدمات ملاحية جوية متطورة وآمنة.

وقد حرص وزير الطيران المدنى خلال الزيارة على توجيه الشكر لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مثمنًا جهودهم المتميزة وأداءهم الاحترافي، لاسيما في التعامل مع المواقف الطارئة والتحديات التشغيلية بما يعكس الـمستوىً العالى من الكفاءة والمسؤولية؛ مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالملاحة الجوية يشكلون عصب هذا القطاع الحيوي، نظرًا لما يتحملونه من مسؤوليات دقيقة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، مثمنًا جهودهم الملموسة وإخلاصهم في أداء مهامهم.

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