الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك بمنتصف حركة التعاملات

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه مقابل الجنيه، بمنتصف حركة التعاملات اليوم الإثنين 26 مايو 2025، وذلك بنحو 5 قروش، حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم

 يُعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اسعار الدولار 
 الدولار اليوم، فيتو 

سعر صرف الدولار 

 وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي:

الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

-  49.83 جنيه للشراء.
- 49.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
الدولار اليوم، فيتو 

الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.79 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في بنك قطر 

- 49.79جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 

- 49.75 جنيه للشراء.
- 49.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

- 49.79 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.79 جنيه للشراء.
- 49.89 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

عوامل تساعد في استقرار الدولار

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات 

 وسجل  سعر صرف الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

وتراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات، حيث انخفض الدولار 0.73 % مقابل الين إلى 143.88، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 % إلى 0.82 %.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

de facto currency العملة الخضراء بنك مصر حركة مؤشر الدولار سعار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر صرف سعر صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار صرف الدولار الدولار اليوم في بنك مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي في 5 بنوك مصرية اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في البنوك

أسعار الذهب اليوم عيار 18، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم، عيار 21 يلامس 4715 جنيها

مع اقتراب موسم الحج، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بختام تعاملات الأحد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في الصاغة

الأكثر قراءة

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

لحظة تشييع جنازة حفيد نوال الدجوي من مسجد جامعة أكتوبر (فيديو وصور)

طلاب يرفعون لافتات تطالب بالتحقيق مع أفراد عائلة الدجوي خلال جنازة الحفيد (فيديو وصور)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية