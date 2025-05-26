الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من تشابي ألونسو بعد توقيع عقده مع ريال مدريد (فيديو)

تشابي الونسو،فيتو
تشابي الونسو،فيتو

علق تشابي ألونسو على توقيع عقده رسميا لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد   في المواسم الثلاثة المقبلة، ابتداءً من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2028.

وقال ألونسو عقب التوقيع: أشعر وكأنني ولدت من جديد اليوم، شكرًا لك فلورنتينو رئيس النادي،  على ثقتك بي في هذه المهمة.

وأضاف: نحن مقتنعون بقدرتنا على تحقيق إنجازات مهمة، تليق بريال مدريد، وأريد أن نجلب السعادة والمتعة للجماهير.

وتابع: نريد أن نجعل الجماهير فخورة، وأن ننقل مشاعر الفرح والبهجة.

وأردف: نريد أن يأتي الناس إلى الملعب للاستمتاع، وإذا نجحنا في إشعال هذه الروح، فسنكون قوة لا تُقهر ونحن مقتنعون بقدرتنا على تحقيق إنجازات عظيمة. شكرًا جزيلًا لكم. هلا مدريد.

 

 

https://x.com/MMajeedX/status/1926950597837697530?t=u1VypjJXkTAZIe6Hz6dSYA&s=19

 

 

 

لحظة توقيع الونسو 

https://x.com/MMajeedX/status/1926943460172481011?t=QcW0w4FHMBY6Isvlm0R2DA&s=19

 

https://x.com/MMajeedX/status/1926950760509526448?t=etCQrw9fpnsIVewYyXwa1Q&s=19

 

 

الونسو مديرا فنيا لريال مدريد 

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد: "يُعد تشابي ألونسو من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، حيث دافع عن قميص نادينا في 236 مباراة رسمية، بين عامي 2009 و2014. وخلال تلك الفترة، فاز بـ6 ألقاب، دوري أبطال أوروبا العاشر في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأسَي ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني".

 

حفل تقديم الونسو مديرا فنيا لريال مدريد 

وكشف ريال مدريد انه سيتم تقديم تشابي ألونسو رسميًا كمدرب جديد لريال مدريد.


وقبل ذلك سيستقبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تشابي ألونسو لإجراء مراسم توقيع العقد التي تربط المدرب الجديد بالنادي للمواسم الثلاثة القادمة.

 

بعد حفل التقديم سيجري تشابي ألونسو مقابلات مع وسائل الإعلام في قاعة المؤتمرات بمدينة ريال مدريد.

 

وأضاف الموقع الرسمي: "ألونسو أيضا أحد أساطير المنتخب الإسباني، حيث فاز معه بكأس العالم 2010 وببطولتَي كأس أمم أوروبا في 2008 و2012، وخاض معه 113 مباراة دولية"


وتابع: "بدأ تشابي ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد، حيث تولى تدريب فريق الشباب خلال موسم 2018-2019، وقاده للتتويج بلقب الدوري وبطولة الأبطال".

وواصل: "يعود الآن ألونسو إلى ريال مدريد كأحد أفضل المدربين في العالم، بعد أن صنع التاريخ مع باير ليفركوزن، الفريق الذي فاز معه بالدوري والكأس وكأس السوبر الألمانية خلال 3 مواسم".

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشابي ألونسو الونسو مديرا فنيا لريال مدريد دوري ابطال اوروبا كأس السوبر الإسباني كاس السوبر الاوروبي نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

أول تعليق من أحمد الكأس على مجموعة مصر ببطولة كأس العالم للناشئين

مفاجآت في قائمة إسبانيا استعدادا لمواجهة فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

جزائري يقترب من مزاملة مرموش في مانشستر سيتي

رسميا، تين هاج مديرا فنيا لـ باير ليفركوزن حتى 2027

هل يظهر محمد شريف؟ الخليج يواجه الأخدود بالدوري السعودي في هذا الموعد

الدوسري يواجه أوباميانج، التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

أهلي جدة بالقوة الضاربة أمام الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، طارق حامد يقود التشكيل المتوقع لضمك أمام الاتحاد

الأكثر قراءة

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

تعليق مثير لـ الإليزيه على صفع ماكرون من زوجته

زغلول صيام يكتب: شحن الجماهير لتشجيع بيراميدز له أصول! وهو مدير التعاقدات اللي هيصلح الزمالك؟!

إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب 900 ألف قرص ترامادول بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

توضيح حكومي لما يثار حول زيادة ضريبة القيمة المضافة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية