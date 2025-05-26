الإحصاء: 11.6 مليار متر مكعب، إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2023/2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2023/2024، وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:

مياه الشرب النقية

• بلــغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة 11.6مليار م3 عـام 2023/ 2024، مقابل 11.3 مليار م3 عام 2022/2023 بنســـبة ارتفــــــــاع قدرها 2.5%.

• بلـغ إجمالي كمية المياه النقيــة المســتهلكة 9.1 مليار م3 عــام 2023/2024 مقابل 8.9 مليار م3 عــام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

• بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1149 محطـة بكمية إنتاج قـــــدرها 10.4 مليـار م3 عام 2023/2024.

• بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة مـــن الميـاه الارتوازية 1549 محطـة بكــمية إنتاج قــدرهـــــا مليـــار م3 عــام 2023/2024.

• بلغ إجمالى عدد محطـات الميـاه النقية المنتجة من ميـاه الآبار 40 محطة بكمية إنتـاج قدرها 0.04 مليار م3 عام 2023/2024.

• بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 57 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2023/2024.

• بلــغ متوسط نصيــــــب الفرد من الميـاه النقية المنتجــة 108.6 م3 عام 2023/2024.

• بلغ متوسط نصيب الفرد من الميــاه النقيـــة المستهلكــة 85.7 م3عــام 2023/2024.

• بلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه النقية المنتجة للشركة القابضة لميـاه الشرب والصـرف الصحي 25.7٪ عام 2023/2024 مقابـل 26.1٪ عام 2022/2023 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.

• بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99٪، بينما بلغت هذه النسبة لمحطــات الإنتاج التــابعة لهيئة قناة السويس 96.1٪ عام 2023/2024.

• بلغت نسبة التطــــــابق فى شبكات التوزيع للشركات التـــابعة للشـركة القابضة 99.1٪، بينما بلغت 96.5٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2023/2024.

محطات الصرف الصـــحى المعـــالج

• بلـغ اجمـالى عدد محطات الصرف الصـــحى المعـــالج 518 محطة عــام 2023/2024، مقابل 508 محطة عــام 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2٪.

• بلــغ إجمــالي كمــــية الصـرف المعـالج 5.6 مليـــــار م3 عــام 2023/2024، مقــابل 5.4 مليــار م3 عـام 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7٪.

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