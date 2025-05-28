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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية ينظم اليوم ندوة عن أحدث اتجاهات وتغليف الأغذية

الصناعات الغذائية،فيتو
الصناعات الغذائية،فيتو

ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، ندوة عن أحدث اتجاهات وتغليف الأغذية بالتعاون مع أحد الخبراء في مجال تغليف الأغذية.

كشف محمود بزان – رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بأن قطاع الصناعات الغذائية المصرية حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. يُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية. كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

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