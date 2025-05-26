تحرك عاجل من الوحدة المحلية لمدينة قنا لحل مشكلة الصرف في الجبلاو

استجابت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة قنا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى واستغاثات أهالي قرية الجبلاو بمنطقة البياضية، بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي الناتجة عن التوصيلات العشوائية والمخالفة من بعض المواطنين.

وتحرك أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بشكل فوري وأكد أنه تواصل رسميًا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وطالب بسرعة التدخل لحل الأزمة التي يعاني منها الأهالي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية تجاه المخالفين الذين تسببوا في هذه الكارثة البيئية والمعيشية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه قام بإبلاغ غرفة طوارئ ديوان عام محافظة قنا بالواقعة، لمتابعة الوضع على الأرض، مؤكدًا أن الوحدة المحلية رغم عدم اختصاصها المباشر بالأزمة، إلا أنها لن تتخلى عن دورها في متابعة مشاكل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

كما شدد على ضرورة قيام الهيئة القومية بغلق “الطبات” الخاصة بتوصيلات الصرف المخالفة، ومحاسبة المتسببين في الأزمة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة داخل القرية.

واختتم أنور تصريحاته قائلًا: “مش هنسمح بأي ضرر يقع على المواطن، وهنفضل نتابع لحد ما المشكلة تتحل من جذورها.”

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