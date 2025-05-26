التموين: إعداد محددات استبعاد جديدة قبل التحول للدعم النقدي

أعلن الدكتور محمد عادل شتا، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن الوزارة بصدد إعداد محددات عدالة اجتماعية جديدة لتحديد مستحقي الدعم، سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، قبل التحول للدعم النقدي.

الدكتور محمد عادل شتا، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، فيتو

وخلال المؤتمر الصحفي لوزير التموين والتجارة الداخلية، أكد شتا أن "الكارت الذكي الموحد" يُعد نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يُساهم في القضاء على مشكلة ترك البطاقات التموينية لدى البقالين والمخابز، ما كان يعرّض المواطنين لفقدان بطاقاتهم أو سوء استخدامها.

البنية التكنولوجية تُمهّد الطريق للتحول التدريجي نحو الدعم النقدي

وأوضح أن البنية التكنولوجية التي يدعمها الكارت الموحد تُمهّد الطريق للتحول التدريجي نحو الدعم النقدي، وتوفّر وسيلة آمنة ومرنة للحصول على الخدمات التموينية.

الدكتور محمد عادل شتا، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، فيتو

وأشار شتا إلى تفاعل الوزارة المتزايد مع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشكلات الدعم، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من تلك المشكلات ترجع لمعلومات غير دقيقة أو سوء تواصل من المواطنين، وليس لأخطاء في النظام.

كما كشف عن عودة عدد من البطاقات التموينية الموقوفة للعمل بعد فحص تظلمات المواطنين، خاصة المرتبطة بفاتورة الكهرباء أو قضايا التعدي على الأراضي الزراعية، بعد إجراء التصالح اللازم.

واختتم شتا بالتأكيد على أن بيانات المستفيدين من الدعم مؤمنة بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تُجري مراجعة مستمرة لإجراءات الأمن السيبراني لحماية قواعد البيانات وضمان سرية المعلومات.

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