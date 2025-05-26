مصرع طالب غرقا في ترعة بني عبيد بالمنيا

لقى «طالب» مصرعه، اليوم الإثنين، غرقا في ترعة جانبية، بقرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص في المنيا، أثناء الاستحمام، وتم انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب جنوب محافظة المنيا

تلقت الاجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، بلاغا من أهالي قرية بني عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص، بمصرع ( ع، ب، ن)، 13 سنة، طالب، غرقا في ترعة جانبية القرية، أثناء تعلم السباحة، والهروب من الموجة الحارة.

مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي

انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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