تطبيق نظام العدادات مسبقة الدفع لمياه الشرب يثير الجدل في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا واسعا حول تطبيق نظام العدادات المسبقة الدفع فى مرفق مياه الشرب.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة.

تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

بدأ الجدل، بعدما طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 64 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي التي تنص على تنظيم ترشيد الاستهلاك بعدة وسائل، من بينها تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع.

وقال البرلسي: إن تعميم العداد مسبق الدفع غير منطقي في حالة مياه الشرب؛ "لو الشحن خلص وبنتي عايزة تشرب مية تفضل عطشانة علشان الشحن خلص".

وبدوره، رد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن نص القانون يتسق مع الدستور فيما يتعلق باتخاذ اللازم لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، الأمر الذى يتطلب منا جميعا تطبيق سياسات الترشيد، وعدم الإسراف فى استخدام المياه.

بينما أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني، أن العدادات مسبقة الدفع تصدر إضاءة أو أصواتا إنذار للتنبيه قبل انتهاء الرصيد في العداد، الأمر الذى يضع حلولا لما أعلنه النائب من تخوفات.

رئيس مجلس النواب يمازح النائب

ومن جانبه، مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائب أحمد البرلسي، قائلا: "ابقى بص على عدادك وإنت نازل سيادة النائب"، وتابع: "سيادة النائب عايز يسيب العداد يفضى ويتخانق معانا".

تعظيم الاستفادة من المياه النقية

وتنص المادة 64 على "اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه.

2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.

3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.

4- مواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

5- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك".

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