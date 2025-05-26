الإثنين 26 مايو 2025
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محافظات

طالب في الإعدادية يتخلص من حياته في قنا

تحقيقات
تحقيقات

 أقدم طالب في الشهادة الإعدادية على التخلص من حياته، اليوم الإثنين، شنقا داخل منزله بناحية العزازية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

طالب في الإعدادية يتخلص من حياته بقنا 

 كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بناحية العزازية بمركز دشنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة ا. م. ح.، طالب، يبلغ من العمر 15 عاما، مشنوقا داخل منزله بناحية العزازية بمركز دشنا.

 وجار نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

جار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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