نائب محافظ قنا يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات (صور)

ودع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وفد حجاج الجمعيات الأول المتجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة في أجواء مفعمة بالمحبة والدعاء.

توديع الفوج الأول من حجاج الجمعيات بقنا

ضم الوفد ثلاث حافلات على متن كل منها ٤٥ حاجا، بالإضافة إلى مشرف مرافق لكل حافلة.

وقد شارك في مراسم التوديع مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية الذين حرصوا على الاطمئنان على إجراءات السفر وسلامة الحجاج متمنين لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا خلال توديعه للحجاج أن المحافظة لم تدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لضمان راحة الحجاج بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنظيم رحلة الحج والإشراف على الحجاج منذ انطلاق الرحلة وحتى العودة.

واختتمت الفعاليات بترديد الحجاج للتلبية والدعاء وسط مشاعر إيمانية خاشعة ودعوات من ذويهم بتمام المناسك والعودة بالسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.