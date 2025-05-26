الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ قنا يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات (صور)

نائب محافظ قنا يودع
نائب محافظ قنا يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات

 ودع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وفد حجاج الجمعيات الأول المتجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة في أجواء مفعمة بالمحبة والدعاء.

توديع الفوج الأول من حجاج الجمعيات بقنا

 ضم الوفد ثلاث حافلات على متن كل منها ٤٥ حاجا، بالإضافة إلى مشرف مرافق لكل حافلة.
وقد شارك في مراسم التوديع مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية الذين حرصوا على الاطمئنان على إجراءات السفر وسلامة الحجاج متمنين لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا  خلال توديعه للحجاج أن المحافظة لم تدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لضمان راحة الحجاج بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في تنظيم رحلة الحج والإشراف على الحجاج منذ انطلاق الرحلة وحتى العودة.

واختتمت الفعاليات بترديد الحجاج للتلبية والدعاء وسط مشاعر إيمانية خاشعة ودعوات من ذويهم بتمام المناسك والعودة بالسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اداء فريضة الحج الاراضي المقدسة حازم عمر نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

غرق أثناء الاستحمام، مصرع طالب داخل ترعة في قنا بسبب الحر

كانت تدافع عن زوجته، نص اعترافات قاتل والدته في قنا أمام جهات التحقيق

تعليم قنا تعلن فوز مدرسة العويضات الجديدة في برنامج العقول الخضراء

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم عند مدخل مدينة قنا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

المزيد
الجريدة الرسمية