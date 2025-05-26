مصدر قضائي: تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع أحمد الدجوي

كشف مصدر قضائي أن التحقيقات في واقعة العثور على جثة أحمد الدجوي داخل شقته لا تزال جارية، مؤكدا أن جميع الاحتمالات مطروحة، سواء كانت الوفاة نتيجة انتحار أو وجود شبهة جنائية.

وأوضح المصدر أن جهات التحقيق استمعت إلى أقوال أسرة المتوفى وعدد من شهود العيان، كما تُجري تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة الغامضة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأثارت الحادثة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رجح فرضية تخلص المتوفى من حياته، وآخرين رجّحوا وجود شبهة جنائية تستوجب التوسع في التحقيق.

وحتى هذه اللحظة، تواصل جهات التحقيق فحص جميع المعطيات والأدلة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ملابسات الوفاة.

بيان وزارة الداخلية حول حادث أحمد الدجوي

وكانت وزارة الداخلية أصدرت ، بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الداخلية في بيانها: في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.. بالفحص تبين أنه بتاريخ الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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