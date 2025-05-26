الرعاية الصحية: خمس سكان العالم معرض للإصابة بقصور عضلة القلب

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن أمراض القلب تعد السبب الأول عالميًا للوفاة، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل خمسة أفراد حول العالم معرّض للإصابة بقصور عضلة القلب، كما أن المرض يُعد السبب الأول عالميًا لدخول المستشفيات، وتُظهر الدراسات أن 50% من المصابين يعاودون الدخول إلى المستشفى خلال 6 أشهر فقط من الإصابة الأولى.

وأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وللعام الثاني على التوالي، الحملة التوعوية بمرض قصور عضلة القلب تحت شعار «حياتك مستمرة مع قصور عضلة القلب»، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب خلال مايو الجاري.

بدأت فعاليات الحملة هذا العام بإطلاق سلسلة من المنشورات والفيديوهات التوعوية على صفحات الهيئة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتبسيط المعلومات الطبية المتعلقة بمرض ضعف عضلة القلب، والتأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر والعلاج الفعّال، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

انطلاق الحملة بـ 45 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضحت الهيئة أن الحملة انطلقت بـ 45 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، ومستشفيات القصر العيني، فيما نفذت فرق المبادرات الميدانية حملات توعية مباشرة داخل المستشفيات ووحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة للهيئة للمرضى وذويهم.

وأضاف البيان: تميزت الحملة هذا العام بإتاحة خدمات فحص وتحاليل طبية مجانية داخل المنشآت الصحية، للكشف المبكر عن عوامل الخطورة التي تؤدي إلى قصور عضلة القلب، ومنها: ضغط الدم، نسبة السكر في الدم، وظائف الكلى، ونسب الدهون، فيما تم تخصيص فرق طبية لتقديم التوعية والإرشاد حول كيفية التحكم في هذه العوامل والوقاية من مضاعفاتها.

وتابع: كما أدرجت الحملة جلسات لتدريب المواطنين وذوي المرضى على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك ضمن خطة الهيئة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين المنتفعين، وتأهيلهم للتصرف السريع في حالات الطوارئ، بما يعزز فرص إنقاذ الأرواح ويخفض معدلات الوفاة المفاجئة.

وفي إطار الابتكار في أدوات التوعية، من المقرر أن تقدم المحافظات أنشطة خارجية متنوعة تعكس خصوصية كل مجتمع، حيث يشهد يوم 25 مايو عرضًا مسرحيًا توعويًا بأسوان بالتعاون مع قصر ثقافة أسوان، فيما تشهد ساحة أبو الحجاج بالأقصر فعاليات توعية ميدانية، أما في السويس، فتستهدف الحملة العاملين بالشركات، بينما تنظم فرق جنوب سيناء فعالياتها في المواقع السياحية، وفي الإسماعيلية تستهدف التوعية طلبة الجامعات، في حين تحتضن مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد يومًا توعويًا شاملًا لمرضى القلب يوم 27 مايو الجاري.

انخفاض مستويات الوعي الصحي واتباع أنماط حياة غير صحية

وأضافت ان السبب الرئيسي لأمراض القلب هو انخفاض مستويات الوعي الصحي، واتباع أنماط حياة غير صحية، وهو ما يجعل تعزيز الوعي الصحي أحد المحاور الجوهرية في استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية.

أكدت أن رفع الوعي هو خطوة أولى نحو الوقاية، والاكتشاف المبكر هو بوابة العلاج الآمن

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الاستراتيجية في جهود الهيئة لنشر الوعي الصحي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تُمثل نموذجًا للتكامل في العمل الصحي، بما يحقق الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

وتابعت أن انخراط الكيانات المجتمعية والقطاع الخاص في دعم الحملات التوعوية، مثل الحملة التوعوية بمرض قصور عضلة القلب، يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الدور الوقائي والتثقيفي، ويُسهم في الوصول إلى فئات أوسع من المجتمع، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية أو الطبيعة الجغرافية الخاصة.

فيما أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم القلب السابق بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، ورئيس الحملة ورئيس شعبة قصور القلب، والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب، أن المبادرات الصحية والحملات التوعوية أحد الدعائم أساسية في بناء مجتمع صحي، فهي تسهم في توجيه الأفراد نحو اتخاذ قرارات صحية صائبة وتبني عادات حياتية صحية سليمة، كما تعزز الحملات التثقيفية الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض حيث أن الهدف الرئيسي للحملات التوعوية هو تعزيز وعي المواطنين حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، والاكتشاف المبكر للأمراض ومن ثم الحد من خطورتها وسرعة علاجها.

وأشار الدكتور نبيل فرج، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب إلى سعى الجمعية واهتمامها برعاية المبادرات الصحية لرفع وعى المواطن بما ينعكس على التشخيص المبكر والحد من انتشار الأمراض المزمنة وهو أحد أهم الأهداف الرئيسية للجمعية المصرية لأمراض القلب، معربًا عن تقديره للدور الفعال والتعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية، لافتًا أن تكاتف الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة يعكس الالتزام بمصلحة المرضى والسعي الدؤوب لضمان جودة حياة المواطن.

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