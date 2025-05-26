تحرير 7 محاضر تموينية في حملة على المخابز بقنا (صور)

أجرى فراج الوحش رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، جولة ميدانية مفاجئة على المخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة على متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته طه الحسيني رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين قوص.

جولة على مخابز قنا لمتابعة جودة الخبز

استهدفت جولة رئيس المركز ومرافقيه المرور على المخابز بدائرة المدينة، حيث قام بالمرور على ٧ من المخابز بدائرة المدينة، واكد خلال أعمال الحملة على الاهتمام بمستوى النظافة وضرورة تطهير وتعقيم الأدوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الإنتاج بشكل دوري.

وقام رئيس المركز فراج الوحش بمراجعة أوزن أرغفة الخبز للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوفيره، مؤكدا على ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير ٧ محاضر متنوعة لعدم إعطاء بون صرف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ولتدني مستوى النظافة، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

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