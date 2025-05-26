حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

وجه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن عدم تحملهم أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لا يحمل المواطنين أية أعباء

وقال: هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية، مشيرا إلى أن التشريع يقر بإنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين.

القانون ينص على حماية حقوق متلقيي الخدمة

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ما تضمنه مشروع القانون في المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.

عقوبات مخالفة الترخيص لشركات تقديم الخدمة في مياه الشرب والصرف الصحي

وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.

4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

واستعرض أمس الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

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