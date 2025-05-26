توليفة فنية لثنائي العود "دينا وغسان" في حفل فني جديد بقصر الأمير طاز

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف بمصاحبة فرقتهما الموسيقية حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 30 مايو الجاري علي مسرح قصر الأمير طاز .

برنامج حفل ثنائي العود دينا وغسان

أعد ثنائي العود دينا وغسان اليوسف برنامج فنى مميز يضم توليفة فنية تجمع مؤلفاتهما الخاصة ومجموعة من الأعمال التراثية الشهيرة منها حرية، لونجا كرنفال، رحالة السلام، ليالي الشام، البلياتشو لـ غسان اليوسف، لونجا دينا (حجاز كار) لـ دينا عبد الحميد ما دام تحب يتنكر ليه لـ محمد القصبجي، يا مسافر وحدك - كل ده كان لية لـ محمد عبد الوهاب وغيرها بالإضافة إلي فقرتهما الشهيرة التى يتشاركان خلالها العزف على الة عود واحدة.

يأتى الحفل عقب مشاركتهما في فعاليات الدورة الثالثة من ملتقي الفجيرة الدولي للعود الذى نظمته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بمشاركة أكثر من 70 عازفًا وصانع أعواد من 12 دولة وأقيم خلال الفترة من ٥ إلى ٧ مايو الجاري بدولة الإمارات.

غسان اليوسف ودينا عبد الحميد

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربى، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا )، مهرجان العود الدولى الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

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