نظر طعن سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع على حكم سجنه بعد قليل

تنظر محكمة النقض بالقاهرة، بعد قليل، الطعن المقدم من سائق أوبر، المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 5 سنوات.

نص الحيثيات

وجاء في حيثيات محكمة الاستئناف أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة، ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا أسندت النيابة العامة للمتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي أنه في يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك عن طريق الإكراه رغما عنها إذ إنها حال استقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغية إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة إلا أنه قد أوقف إثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قيام المجني عليها بالقفز من السيارة زودًا عن حريتها على نحو ما ورد بالتحقيقات.

كما قاد المركبة حاملة اللوحات (ف) ص (٦٤١١) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت على ما شهد به كل من عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ودينا إسماعيل محمد إسماعيل، وعمرو أشرف محمد سعيد، وأحمد محمد عبد الحليم محمد عويس، وإلي إقرار المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي، وأقوال عثمان إبراهيم عثمان موافي، ومن إطلاع النيابة العامة علي شكوى مقدمة لشركة ( أوبر)، وصورة من حساب حبيبة أيمن عدلي بتطبيق الشركة، والتقرير الطبي المحرر بشأن حالتها الصحية ووفاتها، والى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي بنتيجة فحص العينات البيولوجية للمستأنف.

وشهد عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة بأنه في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ وحال ركوبه سيارة سوزوكي برفقة سائقها أثناء عمله في توصيل عدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى منشأة خاصة بهم قادمًا بطريق السويس في اتجاه القاهرة، وإنه قبل بلوغ بوابات رسوم الطريق بمائة متر تقريبا نبهه السائق إلي أن إحدي الفتيات فتحت باب سيارة وألقت بنفسها منها حال سيرها، وإنه شاهد حبيبة أيمن عدلي محمد وقد أخذ جسدها بالتدحرج بعرض الطريق، فتوقف بسيارته وتوجه إلها وقد استقرت بمنتصف الطريق حيث شاهد آثار دماء وإصابات برأسها ويديها وقدميها، وسألها عن سبب سقوطها فأجابته بعبارة "أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية" فطلب منها التحرك معه بعيدا عن السيارات القادمة إلا أنها لم تتمكن، فاستعان بهاتفها للاتصال بآخر رقم كانت تتحدث معه للوصول إلى ذويها ثم قام بنقلها إلى مستشفى الشروق العام، وعلم بعدها بنقلها إلى المركز الطبي العالمي.

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