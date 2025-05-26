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سياسة

طلب إحاطة بشأن نقص العمالة والمهنيين بالهيئات الرقابية في الصناعة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة الصناعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن نقص العمالة والمهنيين بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة، خاصة بالهيئات الرقابية علي المنتج المصنع والكفاية الإنتاجية وضمان الجودة ومعاهد التبين وخلافه من مصالح تخدم وزارة الصناعة.

 

المصالح المتعلقة بالصناعة 

 وأشارت متي في طلبها، إلى أن المصالح المتعلقة بالصناعة تعتبر بمثابة الأزرع التي تضمن تعليم جيد للصانع والرقابة علي المنتج وجودته واعتماده حتي يكون منتج منافس دوليا وعالميا.

 

جهاز التنظيم والإدارة 

 وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة لجهاز التنظيم والإدارة، باعتباره الجهاز الذي من خلاله يتم تعيين عمالة بكل الوزرات والهيئات والمديريات والمصالح التي يوجد فيها نقص في العمالة  والأمن والخدمات المعاونة.

 

مشكلة نقص العمالة والمهنيين

وطالبت بسرعة مناقشة طلب الإحاطة من خلال الجهات المعنية، بهدف العمل على تقديم حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة.

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