مصرع طفل غرقا في نهر النيل بقنا

لقي طفل مصرعه غرقًا، في قرية فاو غرب، مركز دشنا، شمال محافظة قنا على يد نجلي عمه وهما طفلين ألقياه حيًا في مياه نهر النيل، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ بتغيب صغير عمره عامين ونصف فجأة أمس الأحد، من أمام منزل أسرته في قرية فاو غرب التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين بعد التحقيق أن وراءها شبهة جنائية وأن المتغيب يُدعى رحيم.ن، يبلغ من العمر عامين، وأن نجلي عمه عمرهما 10 سنوات و8 سنوات ألقياه في مياه نهر النيل وهو على قيد الحياة فلقي مصرعه غرقًا.

جاري البحث عن جثمان الصغير واستكمال التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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