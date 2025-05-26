وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات عقد مؤتمر المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وبحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة.

وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والذي سيعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو القادم وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي " مصر الخير" والأورمان، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في قرى المرحلة الأولى لمبادرة " حياة كريمة " بالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق والمنشآت التي تشهدها القرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا وتعاونًا مع السادة المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، حيث تم حصر وتدقيق منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى والتي تحتاج لرفع كفاءة وتطوير وبلغت حوالي ٩٢ ألف منزل، وهو ما يساهم في التكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة في تلك القرى.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة قامت بضخ حوالي ٣٦٠ مليار جنيه في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية الأساسية والخدمات والمرافق بشكل شامل في ١٤٧٧ قرية يعيش فيها ١٨ مليون مواطن، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل ضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى من البنية الأساسية المطورة التي تم تنفيذها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يهدف لبناء شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة لتطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة علي عدة مراحل وسيكون هناك فرصة للتعاون بين الحكومة والجهات المشاركة لتنفيذ هذا التدخل المهم خاصة مع قرب الانتهاء من المشروعات الكبرى في المرحلة الأولى.

وخلال اللقاء عرض كل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان لمختلف الجهود والتجارب التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل للأسر الأولي بالرعاية وكذا التعاون مع البنوك وشركات القطاع الخاص فيما يخص مجال المسؤولية المجتمعية.

ووجهت منال عوض في ختام اللقاء باستمرار التنسيق بين مسئولي " مصر الخير" والأورمان والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ومسئولي التضامن الاجتماعي لمتابعة ونهو كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.

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