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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، إن الصلاة فريضة من الفرائض التى افترضها الله عز وجل على عباده، وهى أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهى الفارق بين المسلم وغيره، وهى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فينبغي على مسلم ومسلمة المحافظة عليها كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم أهمية الصلاة  فى الإسلام أن ثواب أداءها فى جماعة أفضل بكثير من صلاتها منفردًا.

والمتأمل فى القرآن الكريم، والمتدبر لآياته يجد أن تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على أداء الصلاة فى وقتها قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)

وقال تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ).

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

 مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان العصر بالقاهرة: 4:29 م

 

موعد أذان العصر بالإسكندرية: 4:37 م

 

موعد أذان العصر بأسوان: 4:07 م

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة القاهرة: 

• الفجر: 4:09 ص 

• الظهر: 12:53 م 

• العصر: 4:29 م 

• المغرب: 7:53 م

 • العشاء: 9:25 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 4:10 ص 

• الظهر: 12:58 م 

• العصر: 4:37 م 

• المغرب: 8:01 م 

• العشاء: 9:35 م

أسوان: 

• الفجر: 4:26 ص 

• الظهر: 12:47 م 

• العصر: 4:07 م 

• المغرب: 7:33 م 

• العشاء: 8:57 م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 4:03 ص

 • الظهر: 12:49 م 

• العصر: 4:27 م 

• المغرب: 7:50 م

 • العشاء: 9:23 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

فضل الصلاة،  قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: {حَافِظُوا} خطاب لجمع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه.

 

وقال الإمام الطبري رحمه الله: يعني تعالى ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، وتعاهدوهن والزَمُوهن، وعلى الصلاة الوسطى منهنّ.

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