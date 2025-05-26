الإثنين 26 مايو 2025
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اقتصاد

سعر الريال السعودي في 5 بنوك مصرية اليوم الإثنين 26 مايو 2025

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ، مع تزايد السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اقتراب مواسم الحج أو تحويل الأموال بين البلدين،  حيث إن البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

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سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم اليوم الإثنين 26 مايو 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

 

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سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.28 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

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سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع. 

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سعر الريال السعودي

 الريال السعودي

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).
 

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

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