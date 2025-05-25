تامر حسني لـ فيتو: بساعد الشباب على قد ما أقدر لأني كنت مكانهم يوم من الأيام

أكد النجم تامر حسني، أن السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة بشكل كبير على المجتمعات بالوقت الحالي، مشيرا إلى أنها أصبحت تسرق وقت الشباب من خلال تركيزهم في الهواتف الذكية لأوقات طويلة.

تامر حسني في العرض الخاص لفيلم ريستارت

وأضاف تامر حسني لفيتو ؛" أنه يسعى طوال الوقت لمساعدة الشباب بقدر الإمكان، موضحا: بحاول أساعد الشباب في طموحهم، لأني كنت يوم من الأيام واحد منهم.

وأكد تامر حسني أن ألبومه الجديد لينا ميعاد من المفترض طرحه قريبا، ويتضمن أشكالا موسيقية عديدة.

وفاجأ أحمد سعد الفنان تامر حسني بحضوره العرض الخاص لفيلم ريستارت، المقام حاليا في أحد الفنادق الكبري.

أحمد سعد وتامر حسني في العرض الخاص لفيلم ريستارت

ورقص أحمد سعد مع تامر حسني أثناء العرض الخاص لفيلم ريستارت علي أنغام إيه اليوم الحلوده، بحضور إلهام شاهين.

ووصل تامر حسني ومحمد ثروت وعصام السقا العرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى، في سيارة صغيرة “ميني فان”.

ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج

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