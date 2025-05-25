الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد وتامر حسني يرقصان علي أنغام إيه اليوم الحلو ده في العرض الخاص لـ ريستارت (فيديو)

ريستارت، فيتو
ريستارت، فيتو

فاجأ أحمد سعد الفنان تامر حسني بحضوره العرض الخاص لفيلم ريستارت، المقام حاليا في أحد الفنادق الكبري.

أحمد سعد وتامر حسني في العرض الخاص لفيلم ريستارت 

ورقص أحمد سعد مع تامر حسني أثناء العرض الخاص لفيلم ريستارت علي أنغام إيه اليوم الحلوده،  بحضور إلهام شاهين.

ووصل تامر حسني  ومحمد ثروت وعصام السقا العرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى، في سيارة صغيرة “ميني فان”.

العرض الخاص لفيلم ريستارت

ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج

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أحمد سعد و تامر حسني في العرض الخاص لفيلم ريستارت أحمد سعد تامر حسني

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