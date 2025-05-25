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رياضة

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يتقدم على الجونة 0/1 في الشوط الأول

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

تقدم فريق الإسماعيلي على الجونة بهدف دون رد في الشوط الأول، من المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل عبد الرحمن الدح هدف الإسماعيلي في مرمى الجونة في الدقيقة 45.

تشكيل الإسماعيلي ضد الجونة 

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي 

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الاسماعيلي الجونة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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