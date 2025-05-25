الدوري الممتاز، الإسماعيلي يتقدم على الجونة 0/1 في الشوط الأول

تقدم فريق الإسماعيلي على الجونة بهدف دون رد في الشوط الأول، من المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل عبد الرحمن الدح هدف الإسماعيلي في مرمى الجونة في الدقيقة 45.

تشكيل الإسماعيلي ضد الجونة

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

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