عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن التضحية بالجلَّالَة - وهي البهيمة التي تتغذى على طعام فاسد كالقمامة أو النجاسة، بسبب سلوك غير أخلاقى من بعض التجار معدومي الضمير - من الأمور المنهي عنها شرعًا.

وأوضحت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف: "من يضحّي بالخراف أو الأبقار أو غيرها من البهائم التي تأكل القمامة فهو آثم، أما من يضحّي بها وهو جاهل بأنها تأكل من خبث الأرض فلا وزر عليه، وإنما يقع الوزر على من باعها له، وأما من أضحى ببهيمة وهو يعلم أنها تأكل من خبث الأرض فلا أضحية له، ويتحمل وزر ذلك".

متى يجوز أكل الأضحية التي تتغذى على القمامة

وأشارت إلى أنّه إذا حُبِسَت هذه الدواب أيامًا حتى تذهب ما أكلته في بطونها وتصفّى وتنقّ، حينها يجوز أكلها، موضحة: "إن أردت الإبل، فحبسها وتقييدها وعدم تركها تأكل من خشاش الأرض في هذه الأماكن، وذلك لمدة أربعين يومًا، حتى تستفرغ ما في بطونها، أما البقر، فيُحبس لمدة شهر، والغنم لمدة سبعة أيام، وذلك حتى لا يأكل المسلم إلا طيبًا ويبتعد عن النجاسات".

وأكدت: "اتباع السنة في الأضحية واجب، لأن الله أمر بها ليكون التعبد مقبولًا، ولأن المحافظة على صحة الإنسان من مقاصد الشريعة الأساسية".

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