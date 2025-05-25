الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

تشكيل مباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أعلن تامر مصطفى وعلاء عبد العال مدربا الإسماعيلي والجونة عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي ضد الجونة

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي 

إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز 

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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