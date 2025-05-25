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دين ودنيا

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

أحكام الحج
أحكام الحج

قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن التقاط الصور الشخصية (السيلفي) أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة أمر لا يُستحب، لأنه يُخرج الإنسان عن روحانية العبادة وخشوعها، خاصة أن الطواف عبادة في حكم الصلاة، لا يصح أن يتخللها انشغال بأمور دنيوية.

عضو مركز الأزهر للفتوى: المسلم عند ذهابه إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يُعظّم هذا المقام

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسلم عند ذهابه إلى بيت الله الحرام، ووقوفه أمام الكعبة المشرفة، ينبغي أن يُعظّم هذا المقام، ويستشعر جلال الموقف، قائلة: "أنا رايحة أطوف حوالين بيت ربنا، أدعي، أذكر الله، أقول الأذكار والأدعية المأثورة من مكان لمكان... مش منطقي أسيب الخشوع ده علشان سيلفي أو مكالمة".

ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة ؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب

وأضافت أن الانشغال بالتصوير خلال الطواف يؤدي إلى فقدان التركيز في الدعاء والذكر، ويُضعف من حضور القلب في هذه اللحظات العظيمة، مشيرة إلى أن المسلم يمكنه التقاط الصور في أوقات أخرى بعد الانتهاء من النسك، دون أن يُفوّت على نفسه الرهبة والجلال والسكينة التي تملأ القلب خلال الطواف.

وتابعت: "أنا مش بقولك ما تتصورش خالص، لكن خلّي الصورة بعد ما تكمّل المناسك... خلي الطواف كله لله، وماتضيعش على نفسك فرصة مش هتتكرر بسهولة".

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