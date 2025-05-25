الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نوتنجهام وتشيلسي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق نوتنجهام فورست ضد تشيلسي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام اليوم الأحد، على ملعب سيتي جراوند، في الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، لهذا الموسم 2024-2025.

وكان فريق ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد تشيلسي

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش، أولا أينا، نيكو ويليامس، موريلو.

خط الوسط: إليوت أندرسون، إبراهيم سنجاري، نيكولاس دومينجيز.

خط الهجوم: مرجان جيبس وايت، أنتوني إيلانجا، كريس وود.

تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: توسين، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا، ريس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، نوني مادويكي، جادون سانشو.

خط الهجوم: كول بالمر، بيدرو تيتو.

ترتيب تشيلسي ونوتنجهام فورست

يحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز السابع برصيد 65 نقطة.

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