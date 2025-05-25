حوار نبيلة مكرم يتصدر مشاهدات منصة dmc plus في أول شهر من انطلاقها

تصدر حوار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامجها "الرحلة" الذي يُذاع عبر منصة dmc plus، الرقمية، مشاهدات وتفاعلات المنصة، خلال الشهر الأول من انطلاقها، إلى جانب باقة البرامج المنوعة التي تقدمها المنصة.

وشهد حوار السفيرة نبيلة مكرم، تفاعلا واسعا لجمهور المنصة، حيث جاء ضمن فئة الأكثر مشاهدة وقراءة على محركات البحث، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.



وفي أقل من شهر على انطلاق dmc +، حققت المنصة عبر خريطتها البرامجية التي تُعرض على مدار أسبوع كامل، من محتوي رقمي متنوع، يضم برامج ترفيهية واجتماعية وثقافية ورياضية نسب مشاهدات عالية، حيث تقدم + dmc محتوى ترفيهيًا متنوعًا يشمل البرامج الاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات الجمهور العربي المتزايدة للمضمون الرقمي عالي الجودة.

وبجانب برنامج "الرحلة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام وتستضيف فيه نجوم المجتمع، بمختلف المجالات الفنية والرياضية والسياسية ليتحدثوا عن التجارب الإنسانية والمهنية في حياتهم، ويذاع الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءً، حقق برنامج " الكابتن +" الذي يقدمه الكابتن أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي ردود أفعال واسعة النطاق بعدة حوارات قدمها خلال الشهر الأول أبرزها مع محمد زيدان لاعب منتخب الأسبق ووائل جمعة القائد التاريخي للنادي الأهلي.

برامج متنوعة

تبث المنصة برامج متنوعة أبرزها “سيدات لكن ظرفاء” للإعلامية سالي شاهين، وبرنامج "سماعة وشماعة" للإعلامية شيرين عفت وبرنامج " جريمة مش سيما" للإعلامية أية جمال، وبرنامج "طبخة X لبخة" للإعلامية نهى عبد العزيز، وبرنامج " ميزو على الطريق" للإعلامي مُعتز عاطف.

https://youtube.com/@dmcpluseg?si=9HO_V9Ds3vrLgjf9

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