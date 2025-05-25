حبس مدرس متهم بالتحرش بتلميذة في الشرقية.. و"التعليم" ترد بإجراءات حاسمة

أمرت النيابة العامة بحبس مدرس - 56 عامًا، يعمل في التربية والتعليم، بتهمة التحرش بتلميذة أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا في منزلها في إحدى قرى مركز فاقوس محافظة الشرقية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحريات بأن الحادثة وقعت خلال جلسة تعليمية خاصة، حيث استغل المعلم وجوده مع التلميذة بالصف الثالث الابتدائي بمنزلها في إحدى قرى مركز فاقوس محافظة الشرقية وارتكب تصرفات غير لائقة.

تفاصيل واقعة تحرش مدرس بتلميذة فاقوس

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بورود بلاغ من موظف يتهم فيه معلم لغة عربية بالتحرش جنسيا بابنته الطفلة البالغة من العمر9 أعوام، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، ومقيمة فاقوس محافظة الشرقية وارتكب تصرفات غير لائقة أثناء تدريس المادة لها داخل منزل الأسرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم الذى أنكر في البداية وتحرر محضر بالواقعة.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن الواقعة

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حادثة التحرش التي وقعت مؤخرًا ، والتي تورط فيها مدرس يبلغ من العمر 56 عامًا، يعمل في المديرية.

وشدد المصدر على دعم المديرية الكامل لأسرة التلميذة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية التلاميذ والتلميذات وضمان سلامتهم في بيئة تعليمية آمنة.

مشيرا إلى أن المديرية تتابع مجريات التحقيق لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متورط في مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى مهنة التعليم.

وأضاف،أن المديرية خصصت فريقًا من الشؤون القانونية والتربوية لمتابعة الحالة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلميذة، بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية الطفل.

كما جددت دعوتها إلى أولياء الأمور للإبلاغ عن أي تجاوزات أو سلوك غير مهني، مؤكدة أن بيئة التعليم الآمنة والنزيهة مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر الجهود لحماية الطلاب والطالبات.

تصل إلى عشر سنوات، تعرف على عقوبة التحرش في القانون الجديد

تفاصيل مشروع القانون

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرر "أ")

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

عقوبة الحبس أربع سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكرر "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

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