افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان غدًا

يفتتح الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك غدًا الإثنين الموافق 26 مايو الجاري.

وقال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع إن قصر ثقافة أبو سمبل أقيم على مساحة 5500 متر مربع تقريبا ويتكون من دورين الأرضى ويحتوى على المسرح، نادى الأدب، وغرفة تكنولوجيا المعلومات، معرض للفن التشكيلي، وقاعة أنشطة، مكتبة عامة، غرفة مدير القصر، وغرف الممثلين، واستراحات، غرفة كبار الزوار، أما الارضى المنخفض يتضمن استراحات مبيت خاصة بالفرق والضيوف والمجهزة بكامل التجهيزات ويصل عددها الى 30 غرفة فندقية.

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