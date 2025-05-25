بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

شهادة الحلال، في ظل الجدل المتزايد حول شهادة الحلال، يُطرح سؤال جوهري: هل الذبح بالآلة الكهربائية المستخدمة في كثير من الدول يحقق التذكية الشرعية التي تجيز أكل المذبوح وبيعه للمسلمين؟

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء شروط الذبح الشرعي حيث يشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط تتعلق بالآلة المستخدمة، وبمن يقوم بالذبح، وموضع الذبح نفسه، فبالنسبة للآلة، يجب أن تكون حادة بحيث تقطع أو تخرق بحدها، لا بثقلها، وألا تكون سنًا أو ظفرًا، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا»،

أما الذابح، فيشترط أن يكون مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون بالغًا أو عدلًا، طالما أطاق الذبح وسمّى أو نسي التسمية، وفقًا لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5]،

وفيما يتعلق بالتسمية عند الذبح، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبها مع الذكر، وسقوطها بالسهو، بينما رأى الإمام أحمد أنها غير واجبة في كل الأحوال، وإذا لم يُعرف إن كان الذابح سمّى أم لا، فالذبيحة حلال، استنادًا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» [رواه البخاري].

حكم الذبح بالآلة الكهربائية

وترى دار الإفتاء إنه إذا كانت الآلة الكهربائية تحتوي على سكين حاد تقطع العروق الواجب قطعها وفق الشروط الفقهية، فإنها تعتبر كالسكين في يد الذابح وتكون الذبيحة حلالًا، أما إذا كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بطريقة أخرى لا تحقق التذكية الشرعية، فلا تحل ذبيحتها.

حكم الذبح بالآلة الكهربائية

إعفاء منتجات الألبان من شهادة الحلال

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال يعد خطوة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، كما تقوم وزارة الزراعة بتنويع جهات إصدار شهادات الحلال وخفض رسوم تقييم المنتجات، بما يسهم في تعزيز المنافسة ويخفف الأعباء المالية عن المستهلكين،

يأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى عدة حول قلة الجهات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، وهو ما دفع الحكومة إلى السماح بزيادة الشركات وتخفيف رسوم التقييم، في خطوة تهدف إلى تحسين سهولة وصول المنتجات إلى المواطنين.

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