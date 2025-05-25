العامة للاستعلامات: 660 تقريرًا في 190 وسيلة إعلامية تابعت سياسة مصر الخارجية

أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية"، أن الإعلام الدولي تابع بشكل مكثف دور مصر وسياستها الداخلية والخارجية، في مختلف المجالات، وذلك من خلال رصد وتحليل تناول وسائل الإعلام الدولية لشئون مصر الداخلية والخارجية خلال شهر أبريل 2025.

السياسة الخارجية المصرية خلال شهر أبريل 2025

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن التقرير الذي يصدر شهريًا، قدم تحليلا لمجموعة واسعة من المواد الإعلامية التي تناولت ملف السياسة الخارجية المصرية خلال شهر أبريل 2025، والتي بلغت نحو (660) تقريرًا ومادة إعلامية تم نشرها في وسائل إعلام دولية من مختلف مناطق العالم الجغرافية، وأوضح هذا التحليل أن هناك اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام الدولية ومراكز البحوث والدراسات بسياسة مصر الخارجية ومواقفها وأدوارها إزاء العديد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وأن هناك ما يشبه الإجماع على تقدير الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

وجاء توزيع المواد الإعلامية التي تناولت سياسة مصر الخارجية ودورها الإقليمي والعالمي، بواقع 50 مادة نشرها الإعلام الامريكي بنسبة 8%، و67 مادة إعلامية في الإعلام الأوروبي بنسبة 10%، و157 مادة في الإعلام الآسيوي بنسبة 24%، وفي إعلام العالم العربي بعدد 167 مادة وبنسبة 25%، و174 تقريرًا في إعلام دول الجوار العربي (تركيا وإيران وإسرائيل) بنسبة 26% (يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير باستمرار كثافة اهتمام الإعلام الإسرائيلي بالموقف المصري من الحرب على غزة وتداعيات ذلك على العلاقات الثنائية بين الطرفين)، و45 مادة في إعلام افريقيا وبنسبة 7%.

190 وسيلة إعلامية دولية اهتمت بالسياسة الخارجية المصرية

وأشار التقرير الشهري الصادر عن هيئة الاستعلامات إلى أن هناك عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام الدولية من صحف ومواقع وقنوات اهتمت بنشر أخبار وتقارير عن توجهات وتحركات السياسة الخارجية المصرية خلال فترة الرصد (أبريل 2025) بلغ حوالي 190 وسيلة إعلام، منها 17 وسيلة من وسائل الإعلام الأمريكية، من أكثرها تكرارًا: شبكة سي ان ان بالعربية وموقع قناة "الحرة"، وصحيفة "نيويورك تايمز"، وصحيفة "وول ستريت جورنال، وموقع مجلة "نيوزويك"، وصحيفة "بوليتيكو"، وموقع وكالة الأخبار اليهودية، وموقع سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، وصحيفة" ذا هيل" الامريكية، فضلًا عن عدد من وسائل الإعلام الكندية واللاتينية.. وغيرها.

ومنها 28 وسيلة من وسائل الإعلام الاوروبية من أكثرها تكرارًا في خلال فترة الرصد: وكالة رويترز البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية، وموقع سبوتنك وموقع روسيا اليوم الإخباري، وموقع "اندبندنت" عربية، وشبكة سكاي نيوز البريطانية، والموقع الإلكتروني لصحيفة “El País” الإسبانية، وإذاعة مونت كارلو الفرنسية، وموقع " فرنسا 24" الإخباري وموقع صحيفة "لوموند" الفرنسية، وموقع "وكالة أنسا" الإيطالية، وموقع وكالة "آكي" الإيطالية، وموقع "EU Reporter" البلجيكي.. وغيرها.

ومنها 64 وسيلة من وسائل الإعلام الآسيوية وأكثرها تكرارا في نشر أخبار وتقارير عن السياسة الخارجية المصرية خلال فترة الرصد كل من: وكالة "شينخوا" الصينية، وصحيفة "الشعب" الصينية، وموقع إذاعة "VOV.VN" الإخباري الفيتنامى، ووكالة "أنتارا" الإندونيسية، وموقع صحيفة "The Mainichi" اليابانية، وموقع "News.Az" الأذربيجاني، ووكالة الأنباء الفيتنامية "TTXVN" ووكالة أنباء "Banglanews24" البنجلاديشية، وموقع "Devdiscourse" الإخباري الهندي، وصحيفة "Republika" الإندونيسية.. وغيرها.

الموقف المصري من العدوان على غزة المتواصل للشهر الـ 19 في الصدارة

جاء الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صدارة اهتمام الاعلام العالمي بقضايا السياسة الخارجية المصرية للشهر التاسع عشر علي التوالي منذ اندلاع العدوان في شهر أكتوبر 2023، وفي بعض قضايا السياسة الخارجية الأخرى التي ظهرت هذا الشهر على مستويين: قضايا عامة مثل قضية سد النهضة، والأزمة السودانية التي دخلت عامها الثالث في منتصف أبريل 2025، وعلاقات ثنائية لمصر مع بعض دول العالم، وتحديدًا خلال هذا الشهر مع كل من السعودية وقطر ولبنان والجزائر وتونس وجيبوتي والصومال من العالم العربي، والصين والهند وإندونيسيا من آسيا، وفرنسا وايطاليا وروسيا من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها.. وذلك بنسبة متوسطة أمكن حصرها إحصائيًا وصلت لحوالي 37% من إجمالي المواد المرصودة بإجمالي 243 مادة من الاجمالي الكلي بالملف وهو 660 مادة

86% من وسائل الإعلام أشادت بالموقف المصري

أشار تقرير "هيئة الاستعلامات" أنه من حيث الاتجاه العام للتناول الإعلامي الدولي لملف السياسة الخارجية المصرية، فقد لوحظ أن النشر في مجمله جاء متراوحا ما بين الموضوعي والإيجابي والقليل منه جاء سلبيًا، حيث بلغت المواد التي اتسمت بالموضوعية (373) مادة من اجمالي (660) مادة بنسبة قاربت 57%، منها (31) مادة من الأمريكيتين، و(35) مادة من أوروبا، و(82) من آسيا، و(95) من العالم العربي، و(22) من أفريقيا، و(108) من دول الجوار..

في حين بلغت المواد التي اتسمت بالإيجابية الواضحة (194) مادة من إجمالي (660) بنسبة قاربت الـ29%، وهي أعلى كثيرًا نسبة عن الشهر الماضي، حيث كانت تلك النسبة 23%، وتتمثل التوجهات الإيجابية في زيادة الاشادة الدولية باستمرارية الجهود المصرية، بالتعاون من كل من قطر والولايات المتحدة، والهادفة إلى التوصل لهدنة جديدة توقف إطلاق النار وتسمح بإعادة إدخال المساعدات المصرية والدولية لقطاع غزة، كما ظهرت التوجهات الإيجابية بوضوح في قضايا العلاقات الثنائية المصرية مع العديد من دول العالم خلال هذا الشهر، وبخاصة مع قطر والسعودية ولبنان وتونس والصومال وجيبوتي وإندونيسيا في ضوء زيارة الرئيس السيسي لدولة جيبوتي، والزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي للقاهرة خلال هذا الشهر، ومع الصين في ضوء التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين والتي تحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بينها وبين غيرها.

في حين لم يظهر التناول السلبي إلا بحوالي 93 مادة من إجمالي (660) بنسبة قاربت 14% من إجمالي المواد: منها (9) مواد إعلامية من الأمريكيتين، و(7) من أوروبا، و(20) من آسيا، و(15) من العالم العربي، و(7) من اعلام أفريقيا و(35) الإعلام الإسرائيلي.. ويمكن تفسير هذا في ضوء استمرار ظهور بعض التوجهات السلبية، وبخاصة لدى وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية، تحديدا عند الحديث عن الرفض المصري الحاسم للطرح الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ومهاجمة وسائل الإعلام الإسرائيلية والموالية لها في أمريكا وأوربا لمصر بسبب هذا الموقف القوي.

ويفصل تقرير هيئة الاستعلامات بعضا من النماذج المنشورة بالإعلام الدولي وتحمل التوجهات الإيجابية، ومن أبرزها ما يلي:

الإشادة الدولية بالجهود المصرية بالتعاون من كل من قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لهدنة أخري توقف إطلاق النار.

تزايد الدعم العربي والأوروبي خاصة الفرنسي والإيطالي لموقف مصر والرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة الي مصر والاردن.

خروج ملايين المصريين ضد التهجير والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

نماذج من حالات التناول الإيجابي بوسائل الإعلام الدولية:

نشرت قناة "الحرة" الأمريكية، في 1/4/2025، تقريرًا بعنوان، “عن غزة والحلول الممكنة”، ترامب يكشف عن اتصال جيد للغاية مع السيسي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن المحادثة كانت جيدة جدا، وفي منشور على منصة "تروث سوشال" أوضح "ترامب" أنه بحث مع الرئيس السيسي موضوعات عدة، بينها التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والحلول الممكنة في غزة.

تحت عنوان (الرئيسان المصري والفرنسي يرفضان ضم كيان الاحتلال للضفة وغزة)، ذكر موقع قناة العالم الايرانية في (7/4/2025) أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا رفض تهجير الفلسطينيين في غزة، أو ضم كيان الاحتلال لقطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، كما أعربا عن دعمهما للخطة العربية بشأن قطاع غزة، بينما وقع الطرفان اتفاقًا لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

أورد موقع "Clarion India" الإخباري الهندي تقريرا بتاريخ (18/4) تحت عنوان "مصر وسلوفينيا ترفضان تهجير سكان غزة وتدعمان إقامة دولة فلسطينية من أجل السلام"، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة البرلمان السلوفيني أورسكا كلاكوكار زوبانسيتش معارضتهما لتهجير الفلسطينيين من غزة، ودعمهما لإقامة دولة فلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام إقليمي دائم، وذلك خلال محادثاتهما في القاهرة.

نشرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية في 25 أبريل 2025، تقريرا إخباريا مختصرا بعنوان "السيسي: مصر سد منيع أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية"، أبرزت من خلاله تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، وتأكيده في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء، أن مصر "تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

النماذج للتوجهات الموضوعية في الإعلام الدولي:

نشرت كل من مواقع قناة "TV Asahi” و"ksb.co.jp" الإخبارية اليابانية وصحيفة "النهار" اللبنانية تقارير في 8/4 تحت عنوان "إعلام عبري يتحدّث عن اقتراح مصري جديد لهدنة في غزة، حيث قال موقع "واللاه نيوز" العبري: إن اقتراحًا مصريًا جديدًا لهدنة في غزة يتضمن إطلاق سراح 8 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واستكمال المفاوضات.

تحت عنوان (مصر تستنكر دعوات إسرائيلية "تحريضية" لتفجير المسجد الأقصى) نشر موقع "وكالة الأناضول للأنباء" تقريرًا (21/4/2025)، أفاد أن مصر أعربت عن إدانتها واستنكارها لدعوات "تحريضية متطرفة" من منظمات إسرائيلية لهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوقف "الاستفزازات الإسرائيلية". جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، تعليقا على تداول منصات ومواقع عبرية متطرفة مقطعا مصورا أنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان "العام القادم في القدس"، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

نشر موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي في 27/4/2025، تقريرا بعنوان “محادثات غزة تُظهر تقدمًا بشأن إطار وقف إطلاق النار لكنها تُسلِّط الضوء على الانقسامات العميقة”، حيث يرى المفاوضون علامات المرونة لكنهم ما زالوا بعيدين عن سد الفجوة بين مطالب حماس وإسرائيل الأساسية.

نماذج من تغطية الإعلام الدولي لعلاقات ثنائية مصرية من العديد من دول العالم من مختلف المناطق الجغرافية خلال شهر أبريل 2025

عربيًا وبشأن العلاقات مع السعودية نشر موقع "العربية نت" السعودي تقريرا تحت عنوان "توافق سعودي - مصري بشأن تحقيق استقرار المنطقة" في (21/4)، حيث ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الدكتور بدر عبد العاطي، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أثناء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي الذي عُقد في الرياض على مستوى وزاري.

عن العلاقات مع لبنان نشر موقع "صوت بيروت إنترناشونال" اللبناني، الثلاثاء 22/4/2025، تقريرا بعنوان "وزير الخارجية المصري: نعمل على إنهاء احتلال إسرائيل لمواقع بجنوب لبنان"، حيث قال وزير الخارجية “بدر عبد العاطي”: إن القاهرة تبذل جهودا من خلال اتصالاتها لإنهاء احتلال إسرائيل لمواقع في جنوب لبنان بعد انتهاء الأعمال القتالية مع حزب الله العام الماضي.

ومع دولة جيبوتي، وتحت عنوان "الرئيس السيسي يلتقي نظيره الجيبوتي خلال زيارة رسمية لجيبوتي"، ذكر موقع "الراصد" الإثيوبي في 24 أبريل 2025، أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وصل إلى جيبوتي في زيارة عمل تمتد لـ24 ساعة تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. وكان في استقباله بمطار جيبوتي الدولي الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، إلى جانب رئيس الوزراء الجيبوتي ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة وكبار المسئولين العسكريين والمدنيين والسلك الدبلوماسي المعتمد.

أوروبيا، وبشأن العلاقات مع فرنسا نشر موقع قناة "الحرة" الأمريكي في 7/4/2025، تقريرًا بعنوان "السيسي وماكرون يرفعان علاقات بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلسة مباحثات ثنائية "تُوِّجت بإعلان تاريخي" عن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "الشراكة الاستراتيجية"، كما ناقشا أبرز الملفات الإقليمية والدولية، واعتبر الرئيس السيسي أن هذه الشراكة "ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني". من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي نية بلاده زيادة استثماراتها في السوق المصري، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل، معربًا عن تقديره للدور المصري الإقليمي في تعزيز الاستقرار.

آسيويا تابع الإعلام الإندونيسي باهتمام (وكالة "أنتارا" للأنباء وموقع "Presidenri.go.id" الإخباري) من خلال عدة تقارير نشرت في (13/4) زيارة رئيس اندونيسيا لمصر، حيث عقد الرئيس برابوو سوبيانتو اجتماعا ثنائيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مأدبة غداء في قصر الاتحادية بالقاهرة وخلال اللقاء، وقع الرئيسان عددًا من اتفاقيات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا ومصر.

​- وعن العلاقات مع الصين نشر الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث "Mena watch النمساوى الناطق بالألمانية، تقريرًا بتاريخ 23 ابريل 2025، تحت عنوان "العرض الأول: أول مناورات عسكرية مشتركة بين مصر والصين"، حيث أطلقت الصين ومصر هذا الأسبوع مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالقرب من الحدود الإسرائيلية، والتي وصفتها وسائل الإعلام الصينية بأنها الأولى "تاريخيا". وانطلقت مناورات "نسر الحضارة 2025" الأحد في قاعدة وادي أبو الريش الجوية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب خليج السويس، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف مايو 2025.

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