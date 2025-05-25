الزراعة تطلق قوافل بيطرية مجانية لرعاية 15 ألف حيوان وطائر في قرى 10 محافظات

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قوافل بيطرية وارشادية مجانية لخدمة المربين في بعض من قرى 10 محافظات، لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان، لأكثر من 15 ألف رأس حيوان وطائر بها.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم قطاع الصحة الحيوانية، بحيث تشمل تلك الخطة حملات تحصين موسعة ضد مرض السعار، وقوافل بيطرية علاجية مجانية في قرى ومراكز الجمهورية، مع إرساء مبادئ الرفق بالحيوان، وتقديم الدعم للمناطق الريفية والمرأة المعيلة، تعزيزًا للحماية المجتمعية الشاملة.



وأوضح رئيس الهيئة أن القوافل الأخيرة شملت بعض قرى محافظات: دمياط، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الجيزة، القاهرة، الإسماعيلية، المنوفية، أسوان، الأقصر، حيث قدمت خدمات علاجية مجانية لحالات باطنية وتناسلية، رش وتجريع ضد الطفيليات، تحصينات، فحوصات سونار، وعلاج الطيور.

واضاف أنه تم خلال أعمال تلك القوافل علاج أكثر من 6,200 رأس ماشية وطيور في البحيرة، فضلا عن فحص وعلاج 1,200 رأس ماشية وطيور بدمياط، وعلاج 720 رأس حيوان و3,194 طائرًا بالجيزة، إضافة الى تقديم الخدمة البيطرية لـ 4,000 طائر و120 حيوانًا بالغربية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بالتوازي مع القوافل والتحصينات، نُفذت ندوات توعوية موسعة لتثقيف المواطنين، وشملت الموضوعات الموحدة: تطبيق إجراءات الأمان الحيوي في مزارع الدواجن، الاستعدادات البيطرية لعيد الأضحى المبارك، فضلا عن أهمية التحصينات الوقائية للحيوانات، ومفاهيم الرفق بالحيوان.

وأوضح الأقنض أنه تم أيضا تنفيذ حملات ميدانية لتحصين الكلاب الحرة والمملوكة ضد مرض السعار لتكثيف جهود الرفق بالحيوان، وذلك في محافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، الأقصر، الجيزة، الدقهلية، وشمال سيناء، حيث استهدفت الحملات المناطق ذات الكثافة السكانية أو البلاغات عن كلاب عقورة، وتم تحصين العشرات من الكلاب وتطبيق المادة 23 من قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بالتنسيق مع إدارات البيئة والمحليات.

وتابع أن تلك الحملات شملت أيضًا أنشطة توعية حول خطورة مرض السعار وطرق انتقاله، إلى جانب نشر ثقافة الرفق بالحيوان، وشرح آليات التعامل مع الحيوانات الضالة والكلاب العقورة، بما يضمن تحقيق التوازن البيئي وحماية الصحة العامة.

وقال رئيس الهيئة أن تلك الحملات والقوافل، تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم المربي المصري في الريف والحضر، وتحقيق أهداف الصحة الواحدة، مشددًا على أن الهيئة تعمل بشكل ميداني استباقي ومتكامل لتقليل مخاطر الأمراض المشتركة، مع دعم صغار المربين وتحسين الصحة العامة، مؤكدا استمرار حملات التحصين، والتوسع في القوافل العلاجية المجانية بالقرى والمناطق النائية، بإعتبارها أداة تنفيذ فعالة ضمن جهود دعم الصحة الحيوانية، ودور الهيئة في تقديم خدماتها للمربين في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، عبر منظومة متكاملة تشمل التحصين، الرعاية، والإرشاد.

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