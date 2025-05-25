الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

من يتولى منصب مدير التعاقدات بالزمالك؟ تعرف على التفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك خطواته الجادة نحو إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل، ضمن خطة موسعة لإعادة بناء المنظومة الرياضية داخل القلعة البيضاء.

وفي هذا الإطار، يفاضل النادي حاليًا بين اسمين بارزين في الوسط الرياضي لتولي منصب مدير التعاقدات، وهما جون إدوارد، المشرف العام على الكرة في نادي فاركو، وحسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة.

وتشهد أروقة الزمالك حالة من الانقسام الواضح داخل المجلس، حيث يؤيد بعض الأعضاء تعيين جون إدوارد لما يمتلكه من خبرات إدارية في ملف التعاقدات وإدارته لملف الكرة داخل فاركو، بينما يرى آخرون أن حسام الزناتي يمتلك علاقات قوية وخبرة كبيرة من خلال عمله السابق باتحاد الكرة، ما يؤهله للتعامل مع الملفات المعقدة الخاصة بالانتقالات والتسجيل.

وتأتي هذه التحركات ضمن رغبة المجلس في تأسيس جهاز إداري قوي ومتخصص داخل قطاع الكرة، قادر على العمل باحترافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل رغبة النادي في بناء فريق قوي ينافس على البطولات، وتدارك الأخطاء الإدارية التي تسببت في أزمات عديدة خلال المواسم الماضية.

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