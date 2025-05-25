الأحد 25 مايو 2025
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اقتصاد

جهينة تعلن بيع أحد مصانعها بـ 6 أكتوبر في مزاد علني

جهينة، فيتو
جهينة، فيتو

تنعقد اليوم الأحد، جلسة المزاد العلني المخصصة لبيع مصنع جهينة للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر قطعة رقم (40/39/38) والبالغ إجمالي مساحتها أكثر من 15 ألف متر مربع.

 

 وأشارت جهينه في افصاح للبورصة إلى أن المصنع المعروض للبيع هو قديم ومتوقف عن العمل، ولا يوجد به أي معدات أو خطوط إنتاج، وتبيعه شركة جهينة في مزاد علني للأعلى سعر، في إطار ضوابط التصرف في أصول أو استثمارات الشركة.

 

نتائج أعمال جهينة 

 

وحققت شركة جهينه للصناعات العذائية، نموا بنسبة 167.79% في صافي الأرباح المجمعة، ليصل إلى 2.735 مليار جنيه، في 2024، مقابل 1.021 مليار جنيه بعام 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

إجمالي  الربح


وارتفع مجمل الربح، بحسب قائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 7.389 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2024، مقابل 3.610 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
 

 

صافي مبيعات جهينة 

وصعد صافي مبيعات جهينه إلى 24.302 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 15.536 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2023.

 


وارتفعت تكلفة المبيعات إلى 16.912 مليار جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 11.926 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
 

ارتفاع نتائج أنشطة التشغيل


وارتفعت نتائج أنشطة التشغيل إلى 4.692 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2024، مقابل 1.801 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وسجل نصيب السهم في صافي أرباح العام 2.91 جنيه، مقابل 0.98 جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن.


نتائج الأعمال المستقلة


وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت جهينه للصناعات الغذائية إلى الربحية بقيمة 21.527 مليون جنيه، خلال الفترة يناير – ديسمبر 2024، مقابل 4.096 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

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